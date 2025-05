1 Der Dönerladen brannte komplett aus. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa/Sina Schuldt

Bei dem Feuer wurden vier Menschen schwer verletzt, eine Fünfjährige starb nun. Die Mutter befindet sich in kritischem Zustand. Von einer vorsätzlichen Tat geht die Polizei nicht aus.











Nach einem Feuer in einem Imbiss in der Bremer Neustadt ist ein fünf Jahre altes Mädchen gestorben. Das Kind war zunächst in eine Spezialklinik gebracht worden, dort sei es am Sonntag seinen Verletzungen erlegen, teilte eine Polizeisprecherin mit.