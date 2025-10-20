Bremen: Frau mit Messerstichen getötet – Täter auf der Flucht

1 Ein maskierter Mann hat auf eine Frau eingestochen, als sie ihr Wohnhaus in Bremen verließ. Auch ihr Sohn wurde verletzt. Foto: Kai Moorschlatt/dpa

Ein maskierter Angreifer sticht auf eine Mutter ein, ihr Sohn kommt ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Was hat sich vor dem Wohnhaus in Bremen abgespielt?











Bremen - Eine 30 Jahre alte Frau ist am Sonntag in Bremen mit mehreren Messerstichen getötet worden. Nach Polizeiangaben stach ein maskierter Mann auf die Frau und ihren 12-jährigen Sohn ein, als sie ihr Wohnhaus im Bremer Stadtteil Obervieland verließen. Die Frau starb noch am Tatort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.