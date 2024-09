1 Rettungssanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie zur Behandlung in Krankenhäuser. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Grillabend in einem Mehrfamilienhaus in Bremen endete für neun Menschen im Krankenhaus. Was war passiert?











Bei einem Grillabend einer Familie in einem Wohnhaus in Bremen haben neun Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, zogen die Abgase eines vom Familienvater auf dem Balkon betriebenen Grills in dessen Wohnung und lösten bei seinen Angehörigen Atembeschwerden und Übelkeit aus.