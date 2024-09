Bremen: 38-jähriger durch explodierende Gasflasche lebensgefährlich verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Bremen ist am Montagmorgen eine Gasflasche in einem Fahrzeug explodiert. Dabei wurde der 38-jährige Fahrer des Fahrzeugs lebensgefährlich verletzt. Zudem entstand ein Trümmerfeld.











Eine explodierende Gasflasche hat einen 38-Jährigen in Bremen lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem wurde bei dem Vorfall ein Kleintransporter zerstört. Den Ermittlungen zufolge explodierte die Flasche mit Propangas am Morgen in dem Fahrzeug.