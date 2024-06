Bremen: 27-Jähriger soll Obdachlosen erstochen haben - Mann festgenommen

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sarah Knorr

Ein 27-Jähriger soll in Bremen einen Mann im Bereich eines Obdachlosencamps erstochen haben. Einsatzkräfte stellten den mutmaßlichen Täter in der Nacht zu Freitag in Tatortnähe.











Ein 27-Jähriger soll in Bremen einen Obdachlosen erstochen haben. Der Mann wurde festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll er in der Nacht zu Freitag in den Bremer Wallanlagen im Bereich eines Obdachlosencamps mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben. Der 27-Jährige wurde noch in der Nähe des Tatorts festgenommen.