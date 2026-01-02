Breitscheidstüble sagt Servus: Stuttgarter Kneipe schließt nach zwei Jahren

Knapp zwei Jahre nach der Übernahme schließt das Breitscheidstüble in Stuttgart-West schon wieder. Das sind die Gründe für das Aus.
Viel hatten sie vor im Breitscheidstüble in Stuttgart-West, das sie von seinem langjährigen Pächterpaar 2023 übernommen hatten und viel haben sie umgesetzt: Spieleabende, Parties, Stammtische. Nun verabschieden sich die Kneipenbesitzer vom Stuttgarter Getränke-Full-Service-Unternehmen Unibev, angeführt von Fabian Huber und Patrick Dietz, nach ihrem knapp zweijährigen Ausflug in die Welt der Kneipenbesitzer aus ebendieser: „Zwei Jahre Eskalation, null Reue. Das Breitscheidstüble sagt nicht ‚leise Servus‘, sondern ‚noch einen letzten Drink‘.“ So steht es ihn ihrem neuesten Instagram-Post geschrieben. Am 28. Februar 2026 wird die Kneipe in Stuttgart-West zum letzten Mal ihre Türen öffnen.