Breitnau im Schwarzwald In neun Gemeinden geht das Licht aus

Von red/dpa 14. Januar 2018 - 20:57 Uhr

Am Sonntagabend sind im Schwarzwald in neun Gemeinden für mindestens eine Stunde die Lichter ausgegangen. Das ist kein technischer Defekt gewesen, sondern eine geplante Aktion.





7 Bilder ansehen

Breitnau - Neun Gemeinden im Hochschwarzwald haben sich am Sonntagabend bewusst eine Auszeit von der Elektrizität genommen. Öffentliche Lichter und Laternen wurden für mindestens eine Stunde abgeschaltet, wie die Organisatoren in Breitnau (Kreis Breisau-Hochschwarzwald) mitteilten. Bürger waren aufgerufen, auf elektrisches Licht zu verzichten. So sollte es in fünf Gemeinden für eine Stunde dunkel bleiben, in den vier weiteren für zwei Stunden.

Mehr zum Thema

Mit der ungewöhnlichen Aktion wollten die Kommunen für Ruhe und Besinnung werben sowie ein Zeichen setzen für Entschleunigung und bewusst gewählte Phasen der Erholung. Angeboten wurden in der Zeit Straßenfeste sowie Laternen- und Fackelwanderungen.

Die Aktion mit dem Titel „Licht aus!“ fand zum zweiten Mal statt. Sie richtete sich an Einheimische und Touristen. Erstmals stattgefunden hatte sie vor einem Jahr und war damals auf eine unerwartet gute Resonanz gestoßen, wie ein Sprecher der Organisatoren sagte. Deshalb wurde sie nun erneut organisiert und werde zukünftig in regelmäßigen Abständen fortgesetzt, sagte der Sprecher. Alle Gemeinden der Region könnten sich daran beteiligen.

Mit der weltweiten Stromspar- und Klimaschutzaktion „Earth Hour“, die es im März wieder geben soll, habe sie nichts zu tun. „Licht aus!“ beschränke sich auf den Hochschwarzwald.