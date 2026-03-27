Breites Jahresprogramm: Live-Musik, Hochzeiten und mehr – Saison im Schloss Ludwigsburg startet

Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 ist das umfassende Programm im Residenzschloss noch einmal weiterentwickelt worden.

Knapp 271.000 Besucher haben vergangenes Jahr das Residenzschloss in Ludwigsburg als Ziel auserkoren. Das sind 4,1 Prozent mehr als im Jahr davor und bringt Platz drei bei den meistbesuchten Einrichtungen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit sich. Mit dem Frühlingsbeginn ist das Residenzschloss nun in die neue Saison gestartet: Die Gäste erwartet laut einer Mitteilung ein vielseitiges Angebot.

Die Schlossfestspiele verbinden weiterhin einzigartige Spielstätten mit künstlerischer Exzellenz. Intendant Lucas Reuter betont: „In der Festspielzeit darf sich unser Publikum auf über 30 Vorstellungen im barocken Schlosstheater, im fantastischen Ordenssaal sowie im Schloss Favorite freuen.“ Auf dem Programm stehen Opernproduktionen von Händel, Haydn, Jommelli und Gluck sowie Konzerte mit den Klassik-Stars Julia Lezhneva, Lisa Batiashvili, Sharon Kam und Hayato Sumino.

Ein Sommer voller musikalischer Highlights

Mit modernen Formaten möchte Lilly Scholz von der Eventstifter GmbH Akzente setzen: „Wir sind unglaublich stolz, dass wir in all den Jahren eine unvergleichliche Atmosphäre geschaffen haben, die Musikfans aus allen Sparten und Genres begeistert.“ Zu den KSK Music Open kommen vom 24. Juli bis 2. August nationale und internationale Acts in den Ehrenhof: The BossHoss, Culcha Candela, AnnenMayKantereit, Wincent Weiss, Tream und David Garrett. Es folgen weitere Formate wie „Just White & Blue“ am 11. September und „Crown of Sound“ am 12. September.

Die Ausstellung „Weil menschlich so viel möglich ist“ zum 150-jährigen Bestehen der Karlshöhe soll vom 7. Mai bis 31. August soziale Verantwortung, Teilhabe und Zusammenhalt veranschaulichen und an heutige Debatten anknüpfen. „Unsere Arbeit zeigt seit 150 Jahren, was möglich ist, wenn Menschen füreinander einstehen und Perspektiven geben. Genau das möchten wir mit der Ausstellung sichtbar machen“, so René Burtscher, ein Sprecher der Karlshöhe.

Riesige Anfrage wegen Hochzeitsfotos

Das Jahresprogramm bleibt breit aufgestellt, es umfasst auch die Oldtimerausstellung am 10. Mai, „Melodic Wine“ am 6. Juni, die Automesse am 19. und 20. September sowie den AOK-Lauf am 30. September. Neu sind zwei Kostümführungen: „Von diebischen Elstern und listigen Gaunern“ und „Zu Diensten des Herzogs“.

Das Angebot war bereits zuletzt weiterentwickelt worden: Der Gardesaal und das Grävenitz-Appartement dienen nun als Trauorte. 845 Termine für Hochzeitsfotos allein im Jahr 2025 unterstreichen die hohe Nachfrage. Neu ist zudem das Escape-Game „Kriminalakte 1737“, mit dem das Schloss auf interaktive Weise erschlossen wird.

Die Schlossräume sind barrierefrei und nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen. Die Öffnungszeiten bis 31. Oktober sind täglich von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10, ermäßigt 5, für Familien 25 Euro.