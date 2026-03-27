Breites Jahresprogramm: Live-Musik, Hochzeiten und mehr – Saison im Schloss Ludwigsburg startet

Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 ist das umfassende Programm im Residenzschloss noch einmal weiterentwickelt worden.
Knapp 271.000 Besucher haben vergangenes Jahr das Residenzschloss in Ludwigsburg als Ziel auserkoren. Das sind 4,1 Prozent mehr als im Jahr davor und bringt Platz drei bei den meistbesuchten Einrichtungen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit sich. Mit dem Frühlingsbeginn ist das Residenzschloss nun in die neue Saison gestartet: Die Gäste erwartet laut einer Mitteilung ein vielseitiges Angebot.