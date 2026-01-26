Breitensport in Stuttgart: Männer, Frauen, divers, jeder bekommt beim Stuttgart-Lauf seine Kategorie

Beim Stuttgart-Lauf führen sie dieses Jahr eine neue Wettbewerbsklasse ein: Für Menschen, die sich nicht im herkömmlichen Raster Männlein/Weiblein finden.

Es mag ungerecht sein. Doch der Sportverein als solcher gilt nicht als Speerspitze des Fortschritts. Gemeinhin wird er als eher konservativ betrachtet, aufgrund seines sozialen Geflechts und des umfassenden Regelwerks mitunter träge. Bewahrend, je nach Sichtweise kann man das positiv oder negativ betrachten. Beim Stuttgart-Lauf liebäugelt man nun mit der Moderne.

Was sind TIN* Personen beim Stuttgart-Lauf? „Beim 33. Stuttgart-Lauf am 16. und 17. Mai 2026 gibt es erstmals eine eigene Wertung für TIN* Personen (trans*, inter*, nicht-binär). Mehr Sichtbarkeit, mehr Fairness, mehr Inklusion im Sport.“ So teilt der Württembergische Leichtathletikverband WLV als Veranstalter mit. Doch was heißt das nun? Nicht jeder ist im Alphabet der Geschlechtsidentitäten zuhause, und was manchem leicht von den Lippen geht, sind für andere böhmische Dörfer.

TIN* setzt sich zusammen aus T für Transgeschlechtlich. Also Menschen, die sich als Frau fühlen, obwohl sie als Mann geboren wurden, oder als Mann fühlen, obwohl sie als Frau geboren wurden. I steht für Intergeschlechtlich und ist ein Begriff für Menschen, die Geschlechtsmerkmale von Frauen und Männern haben. N für nicht-binär steht für Menschen, die sich weder als komplett weiblich noch komplett männlich bezeichnen. Und das Sternchen ist der Platzhalter für all die Vielfalt unter der Sonne, die nicht unter diese mitunter sperrigen Begriffe passen.

Für all diese Menschen gibt es nun also eine eigene Kategorie beim Halbmarathon, beim Zehn-Kilometer-Lauf und beim Fun-Run über fünf Kilometer. Und weil es damit nicht getan ist, gibt es geschlechtsneutrale und nach Geschlechtern getrennte Toiletten, Duschen und Umkleiden.

Der WLV zieht nach, nicht mehr nur beim VfB leuchtet der Regenbogen. Beim CSD zeigten sich Claus Vogt, der ehemalige Präsident des VfB Stuttgart, OB Frank Nopper, Cem Özdemir, Kandidat der Grünen als Ministerpräsident, Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart. Foto: IMAGO/Arnulf

Lange schon habe man sich damit beschäftigt, sagt Alexander Hübner, Eventmanager des WLV. „Die Zeit war jetzt reif!“ Zumal der 17. Mai der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit ist. Gehandelt habe man aber nicht wegen vieler Anfragen, dieses Anliegen sei nicht von außen an sie herangetragen worden, sondern intern entwickelt worden. „Wir haben schon lange diskutiert, wie man das integrieren kann. „Es gibt andere Beispiele etwa in Berlin, wo dies bereits so gehandhabt wird. Nun will man beispielgebend für die vielen Freizeitläufe im Land sein. „Wir hoffen, dass das auf unsere Vereine ausstrahlt“, sagt Hübner.

Bisher sind die Reaktionen positiv. Doch man ist gewappnet für eine Diskussion, die leider all zu oft ins Hässliche kippt. Gerade die Teilhabe von Transmenschen in Wettbewerben war oft als Vehikel benutzt worden, um verbalen Müll auszukippen, um das Unbehagen hinauszuschreien, dass sich die Welt angeblich zum Schlimmeren verändert. Nun, da sie keine Scheibe mehr ist, wird der WLV auch beim Firmenlauf am 1. Juli in Degerloch diese Kategorie einführen.

Das Interesse am Stuttgart-Lauf jedenfalls ist groß. Stand jetzt gibt es bereits 6500 Anmeldungen. 5200 für den Halbmarathon. Im Vorjahr liefen 17.000 Teilnehmer mit. So wie es aussieht, werden es dieses Jahr einige mehr sein. Ganz verschiedene Menschen, die eines eint: Die Freude am Laufen.