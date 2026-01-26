Breitensport in Stuttgart: Männer, Frauen, divers, jeder bekommt beim Stuttgart-Lauf seine Kategorie

Beim Stuttgart-Lauf führen sie dieses Jahr eine neue Wettbewerbsklasse ein: Für Menschen, die sich nicht im herkömmlichen Raster Männlein/Weiblein finden.
Es mag ungerecht sein. Doch der Sportverein als solcher gilt nicht als Speerspitze des Fortschritts. Gemeinhin wird er als eher konservativ betrachtet, aufgrund seines sozialen Geflechts und des umfassenden Regelwerks mitunter träge. Bewahrend, je nach Sichtweise kann man das positiv oder negativ betrachten. Beim Stuttgart-Lauf liebäugelt man nun mit der Moderne.