Breitbandstrategie auf dem Land: „Bis zum letzten Haus digital angebunden“ – Welzheim plant großen Glasfaserwurf

Jahrelang galt der Vollausbau als Vision. Nun schafft eine überraschende Förderung konkrete Fakten und könnte die digitale Zukunft der Stadt Welzheim grundlegend verändern.
Die Nachricht, die der Stadtverwaltung Welzheim kurz vor Weihnachten ins Haus flatterte, hatte es in sich: 6,5 Millionen Euro vom Bund, 5,2 Millionen vom Land. Die Mittel aus dem sogenannten Graue-Flecken-Programm machen plötzlich möglich, was lange als Zukunftsmusik galt: eine nahezu flächendeckende Glasfaser-Versorgung bis in den letzten Winkel der Stadt.