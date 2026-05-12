Durch die Ausstattung des westlichsten Stadtteils liegt die Versorgungsquote in Fellbach demnächst bei nahezu 100 Prozent.
Warum sich mit 97 Prozent begnügen, wenn man auch die 100 Prozent anpeilen kann: Getreu dieser Devise treibt die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) den bereits jetzt bundesweit herausragenden Wert beim Breitbandausbau weiter voran. Nächstes Ziel ist die Vollendung der Glasfaserversorgung auch im westlichen, an Stuttgart-Bad Cannstatt grenzenden Stadtteil Lindle. Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull und die Wirtschaftsförderin Anette Popp berichteten über den Stand der Dinge jetzt im Verwaltungsausschuss.