Breitband-Ausbau: Weiße Flecken schwinden – so ist die Glasfaser-Versorgung im Kreis Ludwigsburg

Während sich manche Gemeinden nach Jahren plötzlich auf die Suche nach einem neuen Anbieter machen müssen, sind andere Teile schon fast vollständig mit Glasfaseranschlüssen versorgt.
Mal war es der Netflix-Film, der stockte, mal die Mail, die im Postausgang festhing – bis irgendwann gar nichts mehr ging und nur ein neuer Router mit Verstärker half. Im Marbacher Stadtteil Rielingshausen ist man eine langsame Internetverbindung gewöhnt. Wer zuhause arbeitet, musste lang geduldig sein. Dabei steckte die Lösung in Form eines kleinen Fähnchens jahrelang im Vorgarten: das Zeichen dafür, dass dieses Haus bald einen Glasfaser-Anschluss haben sollte.