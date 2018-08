Breisgau-Hochschwarzwald Unbekannte stehlen ein Lamm und quälen ein Schaf

Von red/ dpa/ lsw 20. August 2018 - 16:15 Uhr

Das kleine Lamm wird von einer Weide gestohlen. Die Polizei sucht nacht den unbekannten Tätern. Foto: dpa

Unbekannte Täter stehlen ein etwa zehn Wochen altes Lamm von einer Weide. Auch ein Schaf wird von den Tätern gequält. Die Polizei ermittelt nun.

Löffingen - Unbekannte haben ein etwa zehn Wochen altes Lamm von einer Weide in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestohlen.

Ein weiteres Schaf sei mit Draht an den Hinterläufen gefesselt und auf einem benachbarten Firmengelände abgelegt worden, teilte die Polizei in Freiburg am Montag mit. Das Lamm wurde demnach in der Nacht zum Samstag gestohlen.

Der Besitzer habe das gefesselte und völlig verstörte Schaf kurz darauf gefunden. Es habe sich mittlerweile wieder erholt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.