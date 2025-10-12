Bregenz: Seglerin stirbt bei Kollision mit Motorboot auf dem Bodensee

Mit voller Geschwindigkeit rast ein Motorboot in ein Segelboot. Für eine Seglerin kommt danach jede Hilfe zu spät. Wie konnte es zu so einem Unfall kommen?
Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorboot und einem Segelboot auf dem Bodensee ist eine Frau ums Leben gekommen. Bei Zusammenstoß sei das Segelboot gekentert und vollständig zerstört worden, wie die österreichische Polizei mitteilte. Neben der Frau war am Samstag auch ein Mann an Bord. Dieser habe sich noch durch einen Sprung vom Segelboot retten können, hieß es.