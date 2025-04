Auch modisch scheint sich Katy Perry auf ihre baldige Raketenreise vorzubereiten. Zu einer Preisverleihung in Kalifornien erschien sie in einem futuristischen Metallic-Look mit Cape.

Katy Perry (40) hat nur eine Woche vor ihrem geplanten Flug ins Weltall einen futuristischen Auftritt beim Breakthrough Prize hingelegt. Damit stellte sie glatt die Galaxie berühmter Gesichter wie Christina Aguilera, Gwyneth Paltrow, Lizzo, Lily Collins, Alicia Keys und Kate Hudson in den Schatten.

Der Breakthrough Prize wurde am 5. April im Barker Hangar in Santa Monica vergeben. Er würdigt Fortschritte in der Forschung und gilt quasi als Oscar der Wissenschaften. Für den Auftritt wählte die Sängerin ein langes, silbernes Metallic-Kleid mit einem schräg bis zur Hüfte verlaufenden Ausschnitt.

Dazu gehörte auch ein Cape, das ihr im 1920er-Jahre-Locken-Look gestyltes Haar verdeckte. Das Make-up war minimal gewählt, sodass das Kleid für sich strahlte. Im Gegensatz zu Perry: Sie posierte mit überwiegend ernster Miene für die Fotografen.

Raketenflug soll elf Minuten dauern

Mit dem Auftritt stimmte sich Perry womöglich auf ihr nächstes großes Abenteuer ein - die Reise mit Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins All. Dabei wird sich die Sängerin am 14. April in illustrer Gesellschaft befinden. Auch Journalistin Gayle King, die ehemalige NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, Bürgerrechtlerin Amanda Nguyen, Filmemacherin Kerianne Flynn sowie Bezos' Verlobte Lauren Sánchez werden an Bord der Rakete sein und zu einem voraussichtlich rund elfminütigen Flug aufbrechen.

"Ich bin die Erste in der Schlange"

Katy Perry, die in Hits wie "E.T." bereits über den Weltraum gesungen hat, sagte, dass sie seit mehr als 20 Jahren davon träume. Gegenüber "ELLE" verriet sie : "Ich habe alle möglichen kommerziellen Optionen geprüft. Schon als Blue Origin zum ersten Mal über kommerzielle Reisen ins All sprach, dachte ich: 'Meldet mich an! Ich bin die Erste in der Schlange.'"