Im US-Staat Arkansas sollen zwei Chemielehrer Crystal Meth hergestellt haben. Die beiden Professoren wurden mittlerweile festgenommen.

Arkadelphia - Zwei Chemieprofessoren aus dem US-Staat Arkansas haben sich offenbar von der Erfolgsserie „Breaking Bad“ inspirieren lassen. Die Polizei wirft ihnen vor, Crystal Meth hergestellt zu haben. Die beiden Männer seien am Freitag festgenommen worden, teilte das Sheriffs-Büro in Clark County mit. Auch in „Breaking Bad“ beginnt ein Chemielehrer aus einer High School, gemeinsam mit einem ehemaligen Schüler Meth herzustellen.

Die beiden festgenommenen Professoren waren an der Henderson State University in Arkadelphia tätig. Eine Sprecherin sagte, die beiden seien seit dem 11. Oktober beurlaubt gewesen. Drei Tage zuvor sei die Polizei am Campus gewesen, weil jemand einen ungewöhnlichen chemischen Geruch aus den Labors gemeldet habe. Daraufhin musste ein Unternehmen die Luft in dem Gebäude filtern, es wurde am 29. Oktober wieder geöffnet. Dazu ob der Geruch von der Drogenherstellung herrührte, äußerte sie sich nicht.