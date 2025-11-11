Brautjungfern, Zeitraum und mehr: Was hat Taylor Swift für die Hochzeit mit Travis Kelce schon geplant?

Seit Taylor Swift und Travis Kelce ihre Verlobung öffentlich gemacht haben, gibt es zahlreiche Spekulationen rund um die bevorstehende Hochzeit. Das ist bisher bekannt.

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) möchten heiraten. Seit die Verlobung des Megastars und des American-Football-Profis im August bekannt wurde, kursieren zahlreiche Spekulationen um die Hochzeit des Paares. Wann treten sie vor den Altar? Wo wird geheiratet? Wer werden die Brautjungfern sein? Auf viele solcher Fragen möchten Fans und Medien schon eine Antwort gefunden haben.

Zwei Stars als Brautjungfern Gerade erst hat etwa die US-Ausgabe der "Sun" berichtet, dass Swift zwei ihrer Brautjungfern gefunden haben soll. Demnach werden zwei Promi-Freundinnen diese Rolle übernehmen - Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) sowie das Model Gigi Hadid (30). Ein anonymer Insider habe bestätigt, dass Swift kürzlich mit Hadid darüber während eines Dinners in New York City gesprochen haben soll. Das Model habe sich sehr gefreut und sofort zugesagt, da sie es "nicht erwartet" habe, dass ihr diese Ehre zuteil wird.

Auch mit Gomez habe Swift bereits gesprochen. Die 35-Jährige habe eine Liste mit allen Personen erstellt, die involviert sein sollen. Sie wolle laut der Quelle auf diese Weise mit den Hochzeitsvorbereitungen beginnen, da etwa die Brautjungfern angeblich komplett in die Planungen einbezogen werden sollen. "Sie möchte, dass es für alle spaßig und ein unvergessliches Erlebnis wird, mit Partys, Ausflügen und gemeinsam verbrachter Zeit im Vorfeld des großen Tages", sagt der Insider. Swift plane demzufolge, sich etwa Tipps für das Essen, die Blumen und mehr einzuholen.

Wann und wo ist die Hochzeit?

Die Planungen schreiten langsam voran, hatte eine andere Quelle schon Ende Oktober dem Magazin "Us Weekly" erzählt. Auch ihr Verlobter Kelce sei involviert und sie finde "es süß, dass Travis helfen möchte". Demnach ist die Hochzeit wohl für den kommenden Sommer geplant - denn angeblich möchten die beiden "im nächsten Jahr oder so" eine Familie gründen. Dem Insider nach könnte die Hochzeit im US-Bundesstaat Rhode Island steigen, denn dort besitzt Swift laut Berichten ein Anwesen.

Dabei war Swift vor wenigen Wochen offenbar noch nicht sehr weit in Sachen Hochzeitsplanung. Anfang Oktober erzählte sie bei "Heart Breakfast", dass sie beispielsweise noch nicht einmal über Dinge wie den Junggesellinnenabschied nachgedacht habe. "Man würde denken, dass ich die Art von Person bin, die ihr ganzes Leben lang von der Idee einer Hochzeit besessen war", räumte Swift ein. "Aber tatsächlich habe ich nie darüber nachgedacht, was ich tun würde oder was ich wollen würde - bis ich die [richtige] Person getroffen habe." Es sei in diesem Moment das erste Mal, dass sie über einen Junggesellinnenabschied nachdenke.

Tritt Ed Sheeran bei der Feier auf?

Ob auf der Hochzeitsfeier ein DJ auflegt oder Livemusik gespielt wird, scheint bereits geklärt. In einer Folge des Podcasts "New Heights" fragte Jimmy Fallon (51): "Wollt ihr einen DJ oder eine Band haben?" Kelce antwortete: "Ich denke, wir sind Livemusik-Menschen." Dass Swifts Freund Ed Sheeran (34) auftreten wird, scheint nicht ausgeschlossen. "Ich glaube, es wäre schwierig, Ed davon abzuhalten", scherzte die Sängerin vor wenigen Wochen im Gespräch mit "Hits Radio". "Er weiß, was die Leute wollen, und er will den Leuten geben, was sie wollen."

Fest steht offenbar, dass es kein überbordendes Fest werden soll. "Es wird definitiv eine private Angelegenheit und kein Spektakel", sagte ein anonymer Informant dem Magazin "People" im September. "Beide haben einen engen Freundeskreis, und alle werden ihre Privatsphäre respektieren."