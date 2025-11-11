Brautjungfern, Zeitraum und mehr: Was hat Taylor Swift für die Hochzeit mit Travis Kelce schon geplant?

Seit Taylor Swift und Travis Kelce ihre Verlobung öffentlich gemacht haben, gibt es zahlreiche Spekulationen rund um die bevorstehende Hochzeit. Das ist bisher bekannt.
Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) möchten heiraten. Seit die Verlobung des Megastars und des American-Football-Profis im August bekannt wurde, kursieren zahlreiche Spekulationen um die Hochzeit des Paares. Wann treten sie vor den Altar? Wo wird geheiratet? Wer werden die Brautjungfern sein? Auf viele solcher Fragen möchten Fans und Medien schon eine Antwort gefunden haben.