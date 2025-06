Rockabilly und Bier – Was ist an Pfingsten auf dem Rathausplatz los?

1 Die Rossknecht-Brauerei hat wieder verschiedenste Sorten im Ausschank (Archiv). Foto: Simon Granville

Die Brautage auf dem Rathausplatz in Ludwigsburg gehen noch bis zum Pfingstsonntag. Was ist bei dem Fest an den letzten Tagen geboten?











Die Brautage in Ludwigsburg gehen am Pfingstwochenende in den Endspurt. Noch bis Sonntag, 8. Juni, gibt es auf dem Rathausplatz regionale Biere und Live-Musik. Zum Abschluss kommen beim „Rockabilly Day“ alle Freunde der Musik und Outfits der 1950er-Jahre voll auf ihre Kosten. Was ist am Wochenende geboten?