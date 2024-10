Braune Locken statt blonder Mähne: Für Rolle als Boxerin: Sydney Sweeney zeigt eindrucksvollen Bizeps

Sydney Sweeney hat mit einem neuen Look überrascht. Die Schauspielerin trainierte sich für ein Biopic über eine Boxerin Armmuskeln an. Statt mit ihrer blonden Mähne zeigte sie sich zudem mit einem braunen Lockenkopf.

Typveränderung bei Sydney Sweeney (27): Die Schauspielerin hat auf Instagram ihren beeindruckenden Bizeps präsentiert, den sie sich für ein Biopic erarbeitete. Zudem tauschte sie ihre blonden Haare gegen einen braunen Lockenkopf mit Pony ein, um ihrer Rolle als Boxerin Christy Martin (56) gerecht zu werden. Die Fotos machte sie öffentlich, nachdem Paparazzi sie gesichtet hätten.

Sydney Sweeney: "Geschichte einer unglaublichen Frau"

"In den letzten Monaten habe ich intensiv trainiert, um die Geschichte einer unglaublichen Frau zum Leben zu erwecken", verriet Sweeney in einer Nachricht. Ihren Filmcharakter bezeichnete sie als "eine wahre Meisterin, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Rings Schlachten schlug". Sie fühle sich geehrt, die US-amerikanische Ex-Profiboxerin verkörpern zu dürfen und nannte ihre Karriere einen "Beweis für Widerstandsfähigkeit, Stärke und Hoffnung". Ihren Followerinnen und Followern versprach sie: "Bald mehr dazu".

Das Branchenmagazin "Deadline" berichtete zuletzt über Sweeneys Verpflichtung für den Film von Regisseur David Michôd (51, "Königreich des Verbrechens"). Die Schauspielerin bringt einige Jahre Kampfsporterfahrung mit an das Set. "Ich habe zwischen zwölf und 19 Jahren gegrappelt und Kickboxen gemacht. Es hat mich gereizt, wieder in den Ring zu steigen, zu trainieren und meinen Körper zu verändern", verriet sie dem Magazin. Sie stelle sich gerne der Herausforderung, die "physisch und mental" belastende Lebensgeschichte Martins nachzuerzählen.

Martin kämpfte um ihr Leben

Die ehemalige Sportlerin war von 1989 bis 2012 im Boxsport aktiv. Während ihrer Karriere erkämpfte sie sich 49 Siege und wurde 2020 in die International Boxing Hall Of Fame aufgenommen. Zehn Jahre zuvor überlebte sie einen Mordversuch ihres Ex-Manns und Managers James Martin. Zuvor hatte sie ihm von ihrer Homosexualität erzählt. Sein Missbrauch führte bei ihr darüber hinaus zu einer Drogensucht und Suizidgedanken.

Die Dreharbeiten zum Biopic sollen laut "Deadline" diesen Herbst beginnen. Ein offizieller Titel ist noch nicht bekannt. Die Filmbiografie ist Sweeneys nächstes Projekt nach ihren diesjährigen Rollen in dem Science-Fiction-Film "Madame Web", dem Horrorfilm "Immaculate" und dem Thriller "Eden". Zudem stehen für den "Euphoria"-Star weitere Filme wie "The Housemaid" und "Echo Valley" an. Bei letzterem spielt sie an der Seite von Julianne Moore (63).