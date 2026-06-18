Social Media ist sich einig: Gebräunte Haut ist in. Sogenannte "Tanmaxxer" treiben das Sonnenbaden jetzt auf die Spitze - und riskieren dabei ihre Gesundheit. Was hinter dem Trend steckt und wie gefährlich er ist.
Stundenlang bei höchstem UV-INDEX in der Sonne liegen, jede Gelegenheit zum Bräunen nutzen und die Ergebnisse auf Social Media präsentieren: "Tanmaxxing" ist der neueste Trend. Vor allem junge Menschen feiern gebräunte Haut wieder als Schönheitsideal und zeigen stolz ihre Bräunungsstreifen. Für manche kann die Haut nicht dunkel genug werden, worauf auch der Name des Trends anspielt. In der Wetter-App wird gecheckt, wann die UV-Strahlung besonders stark ist, dann geht es in den Park, an den Strand oder auf den Balkon. Auch ein Besuch im Sonnenstudio soll die gewünschten Resultate liefern.