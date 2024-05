1 Das Video aus Nagold hat Martin Alber, den Sprecher der Geschäftsleitung von Stuttgarter Hofbräu, schockiert. Foto: Andreas Rosar/ Fotoagentur-Stuttgart

Nach dem Rassismus-Eklat auf Sylt hat Stuttgarter Hofbräu nun Strafanzeige gegen Rechtsextreme gestellt, die mit dem Brauerei-Banner auf einem Wagen in Nagold „Ausländer raus“ gegrölt haben. Hofbräu-Chef Martin Alber hat recherchiert, wie es dazu kommen konnte.











Nicht nur auf der Champagner-Party von Sylt haben Rechtsextreme den Song „ L’ Amour Toujours“ von Gigi D’Agostino missbraucht. In Nagold ist dies bereits am 1. Mai geschehen. Für Entsetzen sorgt jetzt ein Video im Netz, das lange vor dem Rassismus-Skandal auf der Nordsee-Insel entstanden ist. Zuvor hat der kurze Film mit lautem Gesang kaum Beachtung gefunden. Man sieht darauf, wie Mitfahrende eines Maiwagens die rechtsextremen Parolen „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“ grölen – die Kamera wird dabei auf überwiegend ausländische Fahrgäste gehalten, die auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Nagold auf eine Verbindung warten.