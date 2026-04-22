Brauer können mehr als Bier: Warum legen sich deutsche Brauer mit Coca-Cola an?

Coca-Cola ist ein weltweit agierender Getränkegigant. Im Vergleich dazu sind deutsche Brauereien Zwerge. Das hält sie aber nicht davon ab, dem Riesen die Stirn zu bieten.
Düsseldorf - Cola-Mix-Getränke wie "Spezi" von Paulaner sind so etwas wie der "letzte Schrei" in der Braubranche: Ein Trend, den etliche Bierhersteller gerade in schwierigen Zeiten nicht verpassen wollen. Die Brauerei Gold Ochsen in Ulm, die Darmstädter Privatbrauerei, Stauder in Essen, Veltins im Sauerland und die Flensburger Brauerei sind Beispiele dafür. Mit Aktionsangeboten im Handel sollen solche Produkte Verbrauchern schmackhaft gemacht werden.