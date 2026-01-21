Brauchtum: Tiroler Schützenvereine lehnen Frauen am Gewehr klar ab

Zwei Kompanien wollen Frauen nicht nur mit Schnapsfässern, sondern auch mit Waffen aufmarschieren lassen. Doch der Vorstoß scheitert. Die Schützen sprechen von einem mutigen Festhalten an Traditionen.
Innsbruck - Die Schützenkompanien im österreichischen Bundesland Tirol wollen keine Frauen am Gewehr zulassen. Bei einer Abstimmung lehnten es knapp 87 Prozent der Stimmberechtigen ab, ihre jahrhundertealten männlich geprägten Traditionen zu ändern, wie aus einer Mitteilung des Dachverbandes hervorgeht.