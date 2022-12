1 Kann man die App jetzt löschen? Foto: Camilo Concha / shutterstock.com

In diesem Artikel setzen wir uns mit der Frage auseinander, ob man die CovPass-App auf dem Smartphone noch braucht.















Link kopiert

Die CovPass-App war während der Pandemie eine der wichtigsten Apps auf dem Smartphone. Denn damit ließ sich schnell und unkompliziert der Impf- oder Genesenenstatus nachweisen. Nun, da 3G-Nachweise fast vollständig aus dem Alltag verschwunden sind, stellt sich aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit der App.

Ist die CovPass-App noch sinnvoll?

Die Anwendungsfälle der CovPass-App sind in den letzten Monaten immer weiter zurückgegangen. Aktuell ist ein Testnachweis nur noch in Krankenhäusern und Pflegeheimen erforderlich. Ein Impfnachweis allenfalls noch auf Reisen in bestimmte Länder. Auch dass die App mittlerweile über die geltenden Corona-Maßnahmen informiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt eher eine nette Zusatzfunktion als unbedingte Notwendigkeit. Insofern bleibt die App bei vielen Nutzern wohl eher ungenutzt. Aber sollte man sie deswegen vom Smartphone löschen?

CovPass-App jetzt löschen?

Die App zu löschen hat zum jetzigen Zeitpunkt zumindest keine negativen Auswirkungen im Alltag. Selbst einen Testnachweis kann man sich per Mail zuschicken lassen oder ausdrucken. Beim Verreisen kann es in einzelnen Fällen aber noch notwendig sein, den Corona-Impfstatus nachzuweisen. Hierbei sollte man jedoch beachten, dass nicht alle Länder weltweit den digitalen Impfpass der EU anerkennen. In diesem Fall muss das gelbe Impfheft mit, welches sowieso immer eine Alternative zum digitalen Nachweis auf Reisen dargestellt hat. So gesehen spricht nichts dagegen, die App vom Smartphone zu löschen. Entscheidet man sich dafür, sollte man aber zumindest die Originale der Impfnachweise aufbewahren oder eine Kopie in der App erstellen, die man dann sicher abspeichert. So kann man die App zu einem späteren Zeitpunkt erneut herunterladen und die Zertifikate wieder herstellen, sollte das irgendwann notwendig sein.

Wegen Datenschutz löschen?

Laut Robert-Koch-Institut werden die Daten der App lokal auf dem Smartphone gespeichert. Der digitale Impfnachweis enthält nur die minimal notwendigen Informationen zu einem Impfnachweis, Genesenenzertifikat oder Testergebnis. Zudem ist der gesamte Quelltext der App frei verfügbar (Open Source). Nichtsdestotrotz könnte bei Verlust oder Diebstahl des Smartphones jemand diese Daten einsehen, wenn er sich Zugang zum Smartphone verschaffen kann. Andererseits hätten Kriminelle in solch einem Fall auch Zugriff auf ganz andere persönliche Daten durch E-Mails, Chats und weitere Apps. Egal, ob man die App löscht oder nicht, man sollte das Smartphone immer mit einem schwer zu erratenden Code oder Passwort schützen bzw. die Gesichts- oder Fingerabdruckerkennung nutzen.