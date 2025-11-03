Brasilien-Reise des Thronfolgers: Prinz William erzielt im legendären Maracana-Stadion ein Tor

Prinz William hat im legendären Maracana-Stadion in Rio de Janeiro ein Tor geschossen. Der britische Thronfolger traf bei seinem Brasilien-Besuch unter anderem auf die Fußball-Legende Cafu und spielte mit Kindern, die über Umweltschutz durch Sport lernen.
Prinz William (43) hat im weltberühmten Maracana-Stadion in Rio de Janeiro ein Tor geschossen - und wurde anschließend von jubelnden Kindern mit High-Fives überschüttet. Der britische Thronfolger ist am Montag für einen fünftägigen Besuch in Brasilien angekommen, um die fünfte Ausgabe seines Earthshot Prize zu feiern und seinen Vater, König Charles III. (76), bei der COP30-Klimakonferenz zu vertreten.