Brasilien: Bühnentechniker stirbt bei Aufbauarbeiten vor Shakira-Großkonzert in Rio
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Bei den Aufbauarbeiten für das geplante Mega-Konzert von Shakira in Rio de Janeiro ist ein Bühnentechniker ums Leben gekommen (Archivfoto). Foto: dpa/Fernando Vergara

Bei Aufbauarbeiten für ein Shakira-Konzert in Rio verunglückte ein Bühnentechniker tödlich. Laut Feuerwehr wurde er in einem Hebesystem eingeklemmt.

Bei den Aufbauarbeiten für das geplante Mega-Konzert von Shakira in Rio de Janeiro ist ein Bühnentechniker ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehrbehörde der brasilianischen Küstenmetropole mitteilte, wurde der Mann in einem Hebesystem eingequetscht und dabei schwer verletzt. Weitere Anwesende hätten ihn zwar befreit, er sei jedoch später im Krankenhaus gestorben.

 

Das kostenlose Konzert der kolumbianischen Sängerin soll am Samstag stattfinden. Die Aufbauarbeiten für die Bühne dauern bereits seit Wochen an. Mitte April war unweit der Bühne an der Copacabana ein Sprengkörper gefunden worden, bei dem es sich laut Polizeiangaben um eine Blendgranate handelte.

Das kostenlose Großkonzert Shakiras auf der bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebten Strandpromenade reiht sich in mehrere ähnliche Veranstaltungen in den vergangenen Jahren ein. Im vergangenen Jahr waren zu einem Gratis-Auftritt von Lady Gaga mehr als zwei Millionen Menschen zur Copacabana gekommen, 2024 zog Madonna 1,6 Millionen Besucher an.

 