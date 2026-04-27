Brasilien: Bühnentechniker stirbt bei Aufbauarbeiten vor Shakira-Großkonzert in Rio

1 Bei den Aufbauarbeiten für das geplante Mega-Konzert von Shakira in Rio de Janeiro ist ein Bühnentechniker ums Leben gekommen (Archivfoto). Foto: dpa/Fernando Vergara

Bei Aufbauarbeiten für ein Shakira-Konzert in Rio verunglückte ein Bühnentechniker tödlich. Laut Feuerwehr wurde er in einem Hebesystem eingeklemmt.











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Bei den Aufbauarbeiten für das geplante Mega-Konzert von Shakira in Rio de Janeiro ist ein Bühnentechniker ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehrbehörde der brasilianischen Küstenmetropole mitteilte, wurde der Mann in einem Hebesystem eingequetscht und dabei schwer verletzt. Weitere Anwesende hätten ihn zwar befreit, er sei jedoch später im Krankenhaus gestorben.