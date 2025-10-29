Brasilien: Blutige Drogenrazzia in Rio hat politisches Nachspiel

Mehr als 60 Tote: Die Bilanz der blutigsten Polizeiaktion gegen Banden in der Geschichte Rio de Janeiros wird zum Zankapfel der Politik.
Aus der Favela „Complexo Alemao“ steigen Drohnen mit Sprengsätzen auf. Sie fliegen Angriffe auf die Sicherheitskräfte, die wiederum das hochgerüstete Drogenkartell „Comando Vermehlo“ angreifen. Busse und Autos werden angezündet und als Straßenblockaden aufgebaut. Das Zentrum der brasilianischen Metropole ist verwaist, Läden und Restaurants haben geschlossen. Zehntausende stranden, weil ihr Heimweg plötzlich unpassierbar ist. Freunde und Familien informieren sich in größer Sorge gegenseitig, wo gerade eine Schießerei im Gange ist. Die brasilianischen TV-Sender übertragen live.