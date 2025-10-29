Brasilien: 64 Tote bei Einsatz gegen Drogenbande in Rio de Janeiro

Eine eskalierte Polizeiaktion im armen Norden Rio de Janeiros führt zu Gewalt und Chaos. Zwischen dem zuständigen Gouverneur und der Regierung kommt es darüber zu Spannungen.
Brasiliens Metropole Rio de Janeiro hat am Dienstag den blutigsten Polizeieinsatz seiner Geschichte erleben müssen. Bei stundenlangen Feuergefechten mit der Polizei sollen laut den Behörden 60 Drogengangster getötet worden sein. Auch vier Beamte starben bei der Operation. Menschenrechtsorganisationen forderten eine lückenlose Aufklärung der Aktion.