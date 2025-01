Brandy: Einstige R&B-Queen veröffentlicht ihre Memoiren

In den 1990ern zählte sie zu den erfolgreichsten R&B-Sängerinnen, danach versuchte sie sich als Schauspielerin und Reality-Star. Nun will Brandy ihre Lebensgeschichte als Buch präsentieren.

Wer heute an Brandy denkt, hat zumeist alkoholische Getränke im Sinn. In den 1990ern hingegen galt Brandy (45) als einfluss- und erfolgreichste R&B-Sängerin der USA und landete 1998 mit "The Boy Is Mine" einen Mega-Hit. Nach dem Abflauen ihrer musikalischen Karriere versuchte sie sich als Schauspielerin und brachte ihre markante Stimme als Synchronsprecherin zum Einsatz.

Sängerin ließ Geburt der Tochter von MTV filmen

Außerdem sorgte sie als Reality-Star mit denkwürdigen Einblicken in ihr Privatleben für Aufsehen. Im Jahr 2002 ging sie sogar so weit, in der MTV-Produktion "MTV Diary Presents: Brandy - A Special Delivery" die Geburt ihrer Tochter Sy'rai (heute 22) von Kameras im Kreißsaal dokumentieren zu lassen. Als Schauspielerin stand sie unter anderem für den Film "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast" (1999) vor der Kamera. Zudem verkörperte sie zwischen 1996 bis 2001 die Hauptfigur in der Sitcom "Moesha".

Turbulenter Lebensweg zum "wahren Ich"

Wie das Magazin "People" berichtet, beabsichtigt die heute weitgehend in Vergessenheit geratene Künstlerin im Herbst 2025 ihre bewegte Lebensgeschichte in Buchform zu veröffentlichen. In dem noch unbetitelten Werk will sie dem Bericht zufolge nicht zuletzt die "unvorstellbaren Tiefen" beschreiben, die sie auf dem Weg zu ihrem "wahren Ich" durchschreiten musste. Zudem soll es um ihre Erfahrungen mit Mobbing, Identitätsfindung und zwischenmenschlichen Problemen gehen.

Zu dem autobiografischen Projekt wird Brandy mit folgenden gewichtigen Worten zitiert: "Es ist so eine Ehre und ein Segen, Menschen inspirieren zu können, auf diese Weise ein Ziel zu haben, junge Mädchen zu ermutigen, große Träume zu haben und das zu verfolgen, was man will".