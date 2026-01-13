Brandtragödie von Crans-Montana: Frau von Barbetreiber muss Pass abgeben

1 Der Brand hat auch Konsequenzen für die Frau des Betreibers, Jessica Moretti (Rechts) . Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dp/Jean-Christophe Bott

Nach dem Feuer in Crans-Montana muss sich die französische Frau des Barbetreibers nun täglich bei der Polizei melden und darf die Schweiz nicht verlassen.











Nach dem verheerenden Silvesternacht-Brand in einer Bar in Crans-Montana hat das zuständige Schweizer Gericht nun auch Auflagen gegen die Frau des Barbetreibers verhängt. Die Französin Jessica Moretti darf die Schweiz nicht verlassen, muss ihren Pass und Ausweispapiere hinterlegen und sich täglich bei einer Polizeidienststelle melden, wie das Zwangsmaßnahmengericht in Sitten (Sion) mitteilt. Sie soll zudem eine Kaution hinterlegen, deren Höhe noch festgelegt werden müsse.