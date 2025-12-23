Brandtote in Stuttgart-West: 85-Jährige konnte sich nicht mehr vor tödlichem Rauch retten

Eine ältere Bewohnerin im Stuttgarter Westen ist das vierte Opfer eines Wohnungsbrands in Stuttgart geworden. Ein Unfall, sagt die Polizei.
Fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer dürfte die Ursache für den folgenschweren Brand am Montagnachmittag in einer Wohnung an der Rosenbergstraße im Stuttgarter Westen gewesen sein. Eine 85-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses konnte trotz schnellen Feuerwehreinsatzes nur noch tot geborgen werden. „Es handelte sich um einen Unfall“, sagt Polizeisprecherin Charlotte Weller.