Brandstiftungen in Stuttgart: Polizei fasst Verdächtigen – doch die Taten gehen weiter

1 In der Leobener Straße hat das Feuer von einem Auto auf das Haus darüber übergegriffen. Zwölf Menschen mussten gerettet werden. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Die Serie hat für Unruhe gesorgt: Im Stuttgarter Osten ist in den vergangenen Tagen an diversen Autos Feuer gelegt worden. Jetzt sitzt ein Verdächtiger in U-Haft, der auch für einen Hausbrand in Feuerbach verantwortlich sein soll.











Am Ende ist es ein Müllbehälter, der die Taten eines mutmaßlichen Feuerteufels beendet haben könnte. Am Dienstagmorgen um 4.30 Uhr bemerkt ein Passant in der Königstraße einen brennenden Mülleimer auf Höhe der Hausnummer 3. Die Polizei fahndet nach dem möglichen Brandstifter und stößt noch ganz in der Nähe auf einen 28 Jahre alten Mann. „Bei seiner Personenkontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige am Donnerstag vergangener Woche auch einen Renault in einer Parkgarage an der Leobener Straße in Feuerbach in Brand gesteckt haben soll“, heißt es bei der Polizei.