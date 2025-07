1 Beim Brand entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. (Symbolfoto) Foto: Weingand/StZ

Nach einem nächtlichen Feuer in Backnang wird ermittelt, ob der Anschlag auf den Bauwagen des Jugendzentrums politisch motiviert war.











Bei einem Feuer ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht zum Mittwoch ein umgebauter Bauwagen komplett zerstört worden. Der Anhänger war nach den Angaben der Polizei am frühen Morgen gegen 1.50 Uhr in Brand geraten. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit noch unklar. Die Polizei schließt aber eine Brandstiftung derzeit nicht aus.