Unbekannte zünden mehrere Mülltonnen an – Zeugen gesucht

Brandstiftung in Zuffenhausen

1 Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

In Zuffenhausen brennen in der Nacht zum Donnerstag mehrere Mülltonnen. Dabei entsteht ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen.









Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Mülltonnen in der Schrozberger sowie der Stimpfacher Straße in Zuffenhausen angezündet und dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hatte ein Anwohner in der Schrozberger Straße gegen 2.40 Uhr eine brennende Mülltonne bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Brandort eintrafen, hatten die Flammen bereits auf andere Mülltonnen, die allesamt in einem Bretterverschlag standen, übergegriffen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten bei ihrer Anfahrt einen weiteren Brand in der Stimpfacher Straße und löschten diesen. Die Polizei startete eine Fahndung nach den Tätern, diese blieb allerdings erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3700 zu melden.