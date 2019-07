1 Im Kreis Ludwigsburg sind Biertischgarnituren verbrannt. Foto: dpa

Unbekannte haben auf dem Schulgelände des Friedrich-Abel-Gymnasiums Feuer gelegt. Biertische und -bänke fielen den Flammen zum Opfer. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Vaihingen/Enz - Auf dem Schulhof des Friedrich-Abel-Gymnasiums in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochnachmittag ein Container in Flammen aufgegangen. Laut Polizei wurde der Container mit offenem Boden als Abstellraum genutzt, darin waren Biertischgarnituren für eine Veranstaltung gelagert. Die Biertische und -bänke verbrannten vollständig. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 7500 Euro. Zeugen hatten das Feuer gegen 15.55 Uhr entdeckt, die Feuerwehr Vaihingen/Enz war mit 33 Personen im Einsatz. Die Polizei sucht nun nach den Brandstiftern. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07042 / 94 10 entgegen.