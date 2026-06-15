Brandstiftung in Untermberg: Gartenlaube am Ortseingang brennt ab
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Die Feuerwehr konnte das Häuschen nicht mehr retten (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Eine Gartenlaube auf einem Grundstück an der Unterriexinger Straße ist am Sonntag in Brand gesteckt worden. Zeugen hatten den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen Brandstiftung gegen einen Unbekannten, nachdem am Sonntagnachmittag eine Gartenlaube parallel der Unterriexinger Straße am Ortsausgang von Untermberg in Flammen aufgegangen ist. Der Brand war gegen 17 Uhr von Zeugen entdeckt worden, die gerade die Straße entlangfuhren. Sie hatten dichten, schwarzen Rauch bemerkt und daraufhin Polizei und Feuerwehr alarmiert.

 

Bäume und Sträucher in Mitleidenschaft gezogen

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein Unbekannter die Gartenlaube, die sich auf einem umzäunten Gartengrundstück befand, etwa zwischen 14.30 und 17 Uhr in Brand gesetzt haben könnte. Durch das Feuer wurde das Häuschen zerstört. Umstehende Bäume und Sträucher wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf gut 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0800/1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

 