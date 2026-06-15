Brandstiftung in Untermberg: Gartenlaube am Ortseingang brennt ab

Bäume und Sträucher in Mitleidenschaft gezogen

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein Unbekannter die Gartenlaube, die sich auf einem umzäunten Gartengrundstück befand, etwa zwischen 14.30 und 17 Uhr in Brand gesetzt haben könnte. Durch das Feuer wurde das Häuschen zerstört. Umstehende Bäume und Sträucher wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf gut 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0800/1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.