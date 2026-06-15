Brandstiftung in Untermberg: Gartenlaube am Ortseingang brennt ab

Eine Gartenlaube auf einem Grundstück an der Unterriexinger Straße ist am Sonntag in Brand gesteckt worden. Zeugen hatten den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.
Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen Brandstiftung gegen einen Unbekannten, nachdem am Sonntagnachmittag eine Gartenlaube parallel der Unterriexinger Straße am Ortsausgang von Untermberg in Flammen aufgegangen ist. Der Brand war gegen 17 Uhr von Zeugen entdeckt worden, die gerade die Straße entlangfuhren. Sie hatten dichten, schwarzen Rauch bemerkt und daraufhin Polizei und Feuerwehr alarmiert.