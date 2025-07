Brandstiftung in Tamm: Unbekannte zünden gestohlenen Roller an

1 Die Feuerwehr bekämpfte den Brand (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Zeuge hat die Feuerwehr alarmiert, nachdem er in der Nähe einer Aussichtsplattform in Tamm nachts Feuerschein bemerkte. Wie sich herausstellte, stand dort ein Roller in Flammen.











Link kopiert



Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Tamm einen Roller angezündet. Wie sich später herausstellen sollte, war das Fahrzeug zuvor in Bietigheim-Bissingen gestohlen worden. Ein Zeuge hatte gegen 1.50 Uhr die Polizei und die Feuerwehr alarmiert, nachdem er in der Nähe der Aussichtsplattform „Schneckenbuckel“ Feuerschein wahrgenommen hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Roller bereits lichterloh.