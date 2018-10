Brandstiftung in Stuttgart-Süd Unbekannte zünden Mülltonnen an – Zeugen gesucht

Von jor 24. Oktober 2018 - 13:35 Uhr

Mehrere Mülltonnen brannten am Dienstabend im Stuttgarter Süden. Foto: 7aktuell.de/ Bassermann

Die Polizei sucht mutmaßliche Brandstifter, die am Dienstagabend im Stuttgarter Süden ihr Unwesen getrieben haben: Mehrere Mülltonnen brannten direkt neben einem Wohnhaus. Es entstand ein größerer Schaden.

Stuttgart-Süd - Unbekannte haben am Dienstagabend in Stuttgarter Süden mehrere Mülltonnen angezündet und sollen dann anschließend geflüchtet sein. Laut Polizei bemerkte ein Passant gegen 19.15 Uhr an der Liststraße eine brennende Papiermülltonne. Das Feuer war so groß, dass es sich nur kurze Zeit später auf weitere Mülltonnen, die daneben standen, ausbreitete.

Die angerückte Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte dadurch wohl Schlimmeres. Dennoch entstand an der Fassade eines angrenzenden Wohnhauses ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer melden: 0711/89905-778.