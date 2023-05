Brandstiftung in Stuttgart-Stammheim

1 Ende September brennt in Stammheim die Produktionshalle einer Schreinerei. Danach fällt der Verdacht der Kriminalpolizei auf den 19-Jährigen. Foto: 7aktuell//Alexander Hald

Nur 0,3 Promille aller Brandstiftungen gehen von einem Feuerwehrmann aus. Der 19-jährige Mann, der dringend tatverdächtig ist für zwei Fälle von Brandstiftungen in Stuttgart-Stammheim, ist also eine große Ausnahme.









Ein Feuerwehrmann als Brandstifter? Ausgerechnet? Es ist selten, aber es kommt vor. Laut dem Deutschen Feuerwehrverband ist die Quote unter den Tatpersonen gering. Doch nun ist es auch in Stuttgart womöglich der Fall. Zumindest hat die Kriminalpolizei einen dringenden Tatverdacht gegen einen Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr in der Landeshauptstadt.