6 Bei dem Brand wurden mehrere Fahrräder beschädigt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Unbekannte zünden einen Müllcontainer in Stammheim an, das Feuer greift auf weitere Mülltonnen und Fahrräder über. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge zu früheren Taten und sucht Zeugen.

Stuttgart-Stammheim - Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Müllcontainer im Stammheim in Brand gesetzt. Die Flammen griffen nicht nur auf weitere Mülltonnen über, sondern auch auf einen Verschlag, in dem sich mehrere Fahrräder befanden, die durch das Feuer beschädigt wurden. Zwei angrenzende Mehrfamilienhäuser mussten kurzzeitig evakuiert werden, es entstand Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und schließt auch nicht aus, dass es sich bei dem oder den Tätern um Serienbrandstifter handeln könnte.

Wie die Beamten berichten, hatte ein Anwohner der Straße „Sieben Morgen“ gegen 1.15 Uhr bemerkt, dass ein Müllcontainer, der sich unter einem überdachten Mülltonnenplatz befand, in Flammen stand. Der Anwohner verständigte Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen bereits auf andere Mülltonnen sowie den Verschlag über. Aus Sicherheitsgründen evakuierten die Beamten die zwei an dem Verschlag angrenzende Mehrfamilienhäuser. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Neben den Mülltonnen befanden sich auch mehrere Fahrräder in dem Verschlag, die ebenfalls von den Flammen beschädigt wurden. Bereits am 12. Januar dieses Jahres war es ebenfalls in der Straße „Sieben Morgen“ zum Brand eines Papiercontainers gekommen. Auch dieser befand sich während des Brandausbruchs gegen 21 Uhr auf einem Mülltonnenstellplatz.

Die Flammen beschädigten insgesamt drei Container sowie den Unterstand. Bei den Bränden kamen keine Menschen zu Schaden. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit prüfen die Beamten, ob diese beiden Taten im Zusammenhang mit mehreren Fällen aus den Sommermonaten 2019 stehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.

