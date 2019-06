1 Alarm am frühen Morgen: Wieder brennt es auf einem Abbruchgelände am Zuckerleweg. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Zum zweiten Mal ist an einem Abbruchgebäude, das gelegentlich von Obdachlosen genutzt wird, Feuer gelegt worden.

Stuttgart - Der Dornröschenschlaf einer alten abrissreifen Lagerhalle scheint manchen ein Dorn im Auge zu sein: Schon wieder ist das Gebäude am Zuckerleweg das Ziel von Brandstiftern geworden. Am Donnerstag um 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die fand brennende Holzstapel vor, die rasch gelöscht werden konnten. Die Polizei fahndete noch nach den Zündlern – allerdings ohne Ergebnis.

Das Abbruchgebäude der einstigen Bettfedernfabrik ist in der Vergangenheit immer wieder mal von Obdachlosen genutzt worden. Die Örtlichkeit liegt zwischen Muckensturm und Reinhold-Maier-Brücke in der Nähe des Neckars. Das Gelände liegt seit Jahren brach, ist mit Efeu überwuchert, seit Jahren gibt es für das Quartier an der Hofener Straße Pläne für eine Wohnbebauung. Die Grundstücksverhandlungen um das Areal der früheren Bettfedernfabrik gestalteten sich aber schwierig.

Auch der erste Fall ist noch ungeklärt

Die Brandstiftung am frühen Donnerstagmorgen ist nun schon der zweite Zwischenfall binnen kurzer Zeit. Am 8. Mai brannte es dort schon einmal. Unbekannte hatten am Abend Feuer gelegt. Mehrere Zeugen bemerkten gegen 20.50 Uhr starken Rauch aus dem Gebäude dringen und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandstifter konnten nicht ermittelt werden. Der Schaden war unklar, „wegen der schlechten Bausubstanz“, so die Polizei. Im aktuellen Fall wird der Schaden mit 1000 Euro angegeben.