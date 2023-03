1 Passanten greifen ein, die Feuerwehr übernimmt die Nachlöscharbeiten. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth (Symbolbild)

An zwei Wohnhäusern hat jemand am frühen Sonntagmorgen gezündelt. Die Polizei hat noch keine Spur von der Tatperson – und setzt auf Zeugen. Zum Beispiel die Passanten, die beherzt eingegriffen haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei ist in Stuttgart-Mitte auf der Suche nach einem Brandstifter oder einer Brandstifterin. Am frühen Sonntagmorgen hat dort jemand an zwei Wohnhäusern versucht Feuer zu legen. In beiden Fällen sei jedoch durch Unbekannte gelöscht worden. Sonst hätte es nach Einschätzung der Polizei auch zu größeren Bränden kommen können.

Die Tatperson zündelt in den frühen Morgenstunden an zwei Wohnhäusern

Gegen 4 Uhr soll die Tatperson erst an der Jakobstraße Zeitungspapier in das Metallgitter eines Balkons im Erdgeschoss gesteckt und angezündet haben. Kurz darauf wurde an der Weberstraße an einem Mehrfamilienhaus ein Gelber Sack angezündet. Die Polizei geht davon aus, dass es die selbe Tatperson gewesen sei.

Die alarmierte Feuerwehr übernahm in beiden Fällen Nachlöscharbeiten. Es sei lediglich zu oberflächlichen Rußantragungen gekommen, meldet die Polizei. Die Kripo bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter Telefon 07 11/89 90 57 78 zu melden.