Brandstiftung in Reutlingen: Täter versuchten offenbar, in weitere Umspannwerke einzudringen

Nach dem Brand eines Umspannwerks in Reutlingen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen weiterer Versuche im Reutlinger Umland, in Umspannwerke einzudringen.
Im Vorfeld der Brandstiftung im Umspannwerk Reutlingen-West, der zu einem massiven Stromausfall führte, hat nach Informationen unserer Redaktion offenbar auch weitere Versuche gegeben, in Umspannwerke in der näheren und weiteren Umgebung von Reutlingen einzudringen. Konkret betroffen war demnach auch ein Umspannwerk bei Münsingen. Der Versuch scheiterte aber.