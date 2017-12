Brandstiftung in Remseck Gasthaus-Brand: Prozess auf Mai vertagt

Von Julian Illi 20. Dezember 2017 - 20:00 Uhr

Das Stuttgarter Landgericht verhandelt im kommenden Mai erneut über den Brandanschlag neben einer Remsecker Flüchtlingsunterkunft. Foto: dpa

Das Landgericht Stuttgart will im Streit um den Brandanschlag neben einem Remsecker Flüchtlingsheim neue Zeugen hören. Eine Versicherung behauptet, die Besitzer hätten das Gebäude selbst angezündet – und ein rechtsextremes Verbrechen vorgetäuscht.

Remseck - Der rechtliche Streit um den Brand in einer Remsecker Gaststätte geht in die nächste Runde: Das Landgericht Stuttgart hat einen Termin am Mittwoch, bei dem eine Entscheidung verkündet werden sollte, aufgehoben und will stattdessen weiterverhandeln – und neue Zeugen vernehmen. Die nächste Verhandlung vor der 16. Zivilkammer findet allerdings erst am 28. Mai 2018 statt.

Das Gericht muss in dem Verfahren beurteilen, ob die Gebäudeversicherung für den Schaden, der durch das Feuer im Oktober 2015 entstanden ist, aufkommen muss. Das verlangen die Besitzer des Geländes. Die Versicherung bezahlt nicht – mit der Begründung, die Eigentümer hätten den Brand selbst gelegt – um finanziell davon zu profitieren.

Gutachter des LKA soll gehört werden

Aufsehen erregt hatte der Fall, weil im Hinterhaus der Gaststätte damals 50 Flüchtlinge lebten. Ein fremdenfeindlicher Anschlag war daher vermutet worden, nachdem schnell bekannt wurde, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war. Die Stadt organisierte daraufhin eine große Mahnwache. Inzwischen ist klar: Fremdenfeinde waren in dem Stadtteil Neckargröningen nicht am Werk. Einen Täter konnten die Ermittler gleichwohl nie präsentieren, die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen inzwischen eingestellt.

Für ihre These, die Besitzer selbst hätten das Gebäude angesteckt, führen die Anwälte der Versicherung unter anderem ein Gutachten des Landeskriminalamts an. Darin ist zu lesen, dass Einbruchsspuren an einer Tür des Gasthauses nach dem Brand absichtlich gelegt wurden. Hinweise, dass die Tür vor dem Feuer gewaltsam geöffnet wurde, gebe es dagegen nicht.

Im Mai will das Landgericht nun den damaligen Einsatzleiter der Remsecker Feuerwehr und jenen Gutachter des Landeskriminalamtes anhören, der die Tür des Gasthauses und die Einbruchsspuren untersucht hat. Wann der Rechtsstreit zu einem Ende kommt, ist offen. Zu einem Vergleich sind beide Seiten bis dato offenbar nicht bereit.