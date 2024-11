In der Nacht auf Samstag kommt es in Ostfildern zu einem Fahrzeugbrand. An dem Audi entsteht Totalschaden. Die Feuerwehr kann zumindest ein Übergreifen auf den nebenstehenden Wohnwagen verhindern.

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Samstag zu einem Fahrzeugbrand im Ostfilderner Stadtteil Kemnat ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Anrufer gegen 23.30 Uhr Flammen aus dem Stoffverdeck eines Cabriolets in der Zeppelinstraße.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen neben dem brennenden Audi stehenden Wohnwagen verhindert werden. Der mittlerweile in Vollbrand stehende Audi brannte nahezu vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Zudem wurde der Wohnwagen durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, so dass auch hier ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Da laut Polizei eine Straftat als Brandursache nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Audi sichergestellt und zur Spurensicherung durch Experten der Kriminalpolizei abgeschleppt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.