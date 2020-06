1 Die Einsatzkräfte löschten ein Feuer in einer Nürtinger Sozialunterkunft. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

In Nürtingen soll ein 30-Jähriger am Montag in einer Sozialunterkunft ein Feuer gelegt haben. Nun vermeldet die Polizei die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Nürtingen - Die Polizei hat einen 30-jährigen Mann festgenommen, der ein Feuer in einer Sozialunterkunft in Nürtingen (Kreis Esslingen) gelegt haben soll. Am Montagabend hatten Bewohner der Unterkunft in der Schlosserstraße bemerkt, dass im ersten Obergeschoss eine Fußmatte brennt, und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Tatverdächtiger ist polizeibekannt

Die Bewohner gaben gegenüber der Polizei an, dass ein Besucher das Feuer gelegt haben soll. Im Rahmen der Fahndung konnte der tatverdächtige, alkoholisierte 30-Jährige auf dem Gelände einer Tankstelle in der Nähe vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ der Haftrichter Haftbefehl. Der polizeibekannte Tatverdächtige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.