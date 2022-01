1 Die Feuerwehr eilte zum Brandort. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Erneut brennt ein Müllcontainer an der Realschule Im Aurain in Bietigheim-Bissingen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.















Bietigheim-Bissingen - Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend an der Realschule Im Aurain in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) einen großen 1100 Liter Müllcontainer, der sich zwischen zwei Bäumen befand, in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, waren Passanten gegen 18 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und konnten mit einem Feuerlöscher verhindern, dass sich der Brand ausbreitete. Die alarmierte Feuerwehr erledigte schließlich den Rest.

Da es im Januar bereits zu mehreren Mülleimerbränden im Bereich der Schule kam, hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07142/4050 um Zeugenhinweise.