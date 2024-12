Brandstiftung in Berlin?: 16 Betonmischer in Brand geraten - Staatsschutz ermittelt

1 Um 3.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte im Bezirk Lichtenberg gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Berlin haben 16 Betonmischer in zwei Industriegebieten gebrannt. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, ermittle der Staatsschutz wegen vorsätzlicher Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher.











In Berlin haben in der Nacht zu Montag 16 Betonmischer in zwei Industriegebieten gebrannt. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, ermittle der Staatsschutz wegen vorsätzlicher Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher. Betroffen waren laut Polizei zwei verschiedene Firmengelände, die rund drei Kilometer entfernt voneinander sind. In mindestens einem Fall handelt es sich offenbar um das Grundstück einer Zementfirma.