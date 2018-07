Brandstiftung im Gerberviertel Zwei BMW angezündet – 40.000 Euro Schaden

Von red/bb 25. Juli 2018 - 15:15 Uhr

Die Feuerwehr musste in den Nächten auf Dienstag und auf Mittwoch ins Gerberviertel ausrücken und jeweils ein brennendes Auto löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa

In zwei aufeinander folgenden Nächten haben Unbekannte zwei in der Gerberstraße geparkte BMW angezündet. Die Feuerwehr musste anrücken und die Autos löschen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - In der Nacht auf Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in der Gerberstraße in der Stuttgarter Innenstadt jeweils einen BMW der 1er-Reihe angezündet. Die Fälle lassen die Vermutung zu, dass es sich um dieselben Brandstifter handeln könnte.

Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr ein brennendes Auto in der Gerberstraße. An dem BMW der 1er-Reihe entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Noch einmal gebrannt hat es in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr. Auch in diesem Fall alarmierten Zeugen die Polizei. Auch diesmal wurde ein BMW der 1er-Reihe angezündet. Beide Brandorte liegen in unmittelbarer Nähe. Der zweite BMW war in einem Hinterhof abgestellt, auch hier beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen der Polizei rund 20.000 Euro. Neben dem BMW war ein VW Golf geparkt, an dem durch die Hitzeeinwirkung Lackschäden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden sind.

In beiden Fällen musste die Feuerwehr anrücken und die Fahrzeuge löschen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.