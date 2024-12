Brandstiftung am Klinikum Stuttgart: Mehrere Verletzte – Patientin soll Feuer gelegt haben

Brandstiftung am Klinikum Stuttgart

1 Im Zentrum für Seelische Gesundheit ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Mitarbeiter haben am Samstagabend einen Brand im Zentrum für Seelische Gesundheit in Bad Cannstatt schnell gelöscht. Sie konnten so Schlimmeres verhindern. Eine Station mit 19 Patienten musste evakuiert werden.











Link kopiert



Am Samstagabend ist auf einer psychiatrischen Station im Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) des Klinikums Stuttgart am Standort Krankenhaus Bad Cannstatt (KBC) ein Brand ausgebrochen, es gab einen Feuerwehreinsatz. Die Station musste evakuiert werden. Fünf Mitarbeitende wurden wegen Rauchvergiftungen in die benachbarte Notaufnahme gebracht. Die Brandursache steht offenbar schon fest: Eine Patientin hat jedenfalls gegenüber der Polizei zugegeben, das Feuer gelegt zu haben.